கேரளாவில் தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டம்..அமித்ஷா தலைமை..ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட 6 மாநில முதல்வர்கள் ஆலோசனை

சென்னை: தென்மாநிலங்களில் நிலவும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக இன்று காலை கேரளாவில் தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் தொடங்குகிறது. இதனை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தொடங்கி வைக்கிறார். தொடர்ந்து தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்பட தென் மாநில முதல்வர்கள் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்துகின்றனர்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் நடந்து வருகிறது.

அதன்படி தற்போது நடப்பு ஆண்டுக்கான தென் மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறுகிறது. கடந்த ஆண்டு இந்த கூட்டம் திருப்பதியில் நடந்தது.

The South Zone Council meeting will begin in Kerala this morning to discuss various issues prevailing in the southern states. It will be inaugurated by Union Home Minister Amit Shah.