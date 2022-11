கன்னியாகுமரி டூ ஜோத்பூர்.. மொத்தம் 2,600 கி.மீ! விமானத்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட சினேரியஸ் கழுகு!

Chennai

சென்னை: தமிழக வனத்துறை அதிகாரிகளின் செயல்பாடு ஒன்று தேசியளவில் கவனம் ஈர்த்திருப்பதோடு அவர்களுக்கு பல தரப்புகளிலும் பாராட்டை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளது.

அரிய வகை கழுகான சினேரியஸ் கழுகை கன்னியாகுமரியிலிருந்து ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூருக்கு மிகவும் பாதுகாப்பாக விமானத்தில் அனுப்பி வைத்து அதனை அதன் இயற்கை சூழலில் விடுவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக சுவாரஸ்யமான பின்னணியை இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

One of the activities of the Tamil Nadu Forest Department officials has attracted national attention and earned them praise from many peoples