மருத்துவப் படிப்பைப் பற்றி குடியரசு துணைத் தலைவரின் கருத்துகள் முக்கியமானவை..கி வீரமணி பரபர அறிக்கை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: மருத்துவப் படிப்பைப் பற்றிய குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடுவின் கருத்துகள் இன்றைய சூழலில் மிக முக்கியமானவை. மாணவர்களை பலிபீடமாக்கும் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யாவிடில் மக்கள் கிளர்ச்சி வெடிக்கும் என்று திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி எச்சரித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து இன்று திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: ''குடியரசு துணைத் தலைவர் எம்.வெங்கய்ய நாயுடு விஜயவாடாவிலுள்ள மருத்துவக் கல்லூரியில் புதிய பிரிவுகள் மற்றும் அதிநவீன சாதனங்களை திங்கள்கிழமை (1.11.2021) தொடங்கி வைத்துப் பேசியபோது குறிப்பிட்டுள்ள சில கருத்துகள் இன்றைய சூழலில் மிகவும் முக்கியமானவை ஆகும்.

குடியரசு துணைத் தலைவரின் கருத்துகள், "1. மருத்துவத் தொழிலில் மனிதவளப் பற்றாக்குறைப் பிரச்சினைகளுக்கு அவசரத் தீர்வு காணப்படவேண்டும்.

தீபாவளி நேரத்தில் இது சரியா.. கொஞ்சமாவது உணர்ச்சி இருக்கிறதா?.. ராகுல் காந்தி கேள்வி

English summary

The views of Vice President of india on medical studies are important: k Veeramani Vice President Venkaiah Naidu's comments on medical studies are very important in today's context. K. Veeramani, the leader of the Dravidar Kazhagam, has warned that a popular uprising will erupt if the NEET examination, which is an altar for students, is not canceled.