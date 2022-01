பயணங்களில் நினைத்தாலே கசக்கும் மோட்டல்கள்.. பயணிகளின் பர்சையும் நலனையும் பாதுகாக்க தேவை கடிவாளம்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தரமற்ற சேவை காரணமாக விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடி அருகே உள்ள மோட்டல்களில் அரசு பேருந்துகள் நின்று செல்ல போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தடை விதித்துள்ள நிலையில் , தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பயண வழி உணவகங்கள் தரமற்ற இயங்குவதாகவும் அவற்றிலும் சோதனை நடத்தி பயணிகளின் பாக்கெட்டையும் உடல் நலத்தையும் காக்க அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தென்மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னைக்கும் சென்னையிலிருந்து தென்மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் பயணம் இடைவேளைக்காக சாலையோரங்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பயண வழி உணவகங்களில் இறங்கி வருவது வழக்கம்.

சென்னை சாலையில் மட்டுமல்லாது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இது போன்ற உணவகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. நீண்ட தூர பயணம் செய்யும் பயணிகள் கண்டிப்பாக உணவு அல்லது அவசர தேவைக்காக இறங்கியே ஆகவேண்டும் என்ற கட்டாயம் உள்ளநிலையில் உணவக உரிமையாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் தொடர்ந்து அடாவடி செயல்களில் ஈடுபடும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

Passengers have demanded that the authorities take appropriate action to check the poor quality of travel restaurants in various parts of Tamil Nadu and to check on them and ensure the health of the passengers.