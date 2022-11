அரசியல் பற்றி எதுவும் பேசவில்லை.. முதல்வர் ஸ்டாலின் என் சகோதரர்.. பாசமழை பொழிந்த மம்தா பானர்ஜி

Chennai

சென்னை: 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக தமிழகம் வந்துள்ள மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முகாம் அலுவலகத்தில் இன்று முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

இந்த சந்திப்பின்போது இருவரும் பரஸ்பரம் நலம் விசாரித்து கொண்டனர். அதன்பிறகு சந்திப்பு தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின், மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி ஆகியோர் பத்திரிகையாளர்களை கூட்டாக சந்தித்தனர்.

அப்போது மம்தா பானர்ஜி, ‛‛ஸ்டாலின் என் சகோதரர் போன்றவர். சென்னை வந்துவிட்டு எப்படி ஸ்டாலினை சந்திக்காமல் செல்ல முடியும்'' எனக்கூறி பாசமழையை பொழிந்தார்.

அரசியலே இல்லை.. என்ன பேசினோம் தெரியுமா.. ஸ்டாலின், மம்தா பானர்ஜி கூட்டாக பேட்டி

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who has arrived in Tamil Nadu on a 2-day tour, met Chief Minister Stalin at the camp office in Alwarpet, Chennai. Mamata Banerjee, Stalin is like my brother.'' How can you come to Chennai without meeting Stalin? "There is no politics involved," he said.