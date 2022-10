பழங்குடியினர் சான்றிதழ்.. நடைமுறையை எளிமையாக்க வேண்டும்! விசிக எம்பி திருமாவளவன் கோரிக்கை

Chennai

oi-Halley Karthik

சமீபத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் பழங்குடியின சாதி சான்றிதழ் கேட்டு வேல்முருகன் என்பவர் தீக்குளித்து ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்த சம்பவம் குறித்த வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டது. இந்நிலையில், தற்கொலை செய்து கொண்ட வேல்முருகன் பழங்குடியின வகுப்பைச் சேர்ந்தவரல்ல என தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

இவ்வாறு இருக்கையில், பழங்குடியினர் சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குவதிலுள்ள சிக்கல்களை ஆய்வுசெய்ய ஆணையம் ஒன்றை அமைத்திட வேண்டும் என திருமாவளவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

Recently Velmurugan set himself ablaze in the Madras High Court premises by asking for a tribal caste certificate and caused a stir. The Madras High Court itself took up the case regarding this incident. In this case, the Tamil Nadu government told the Madras High Court that Velmurugan, who committed suicide, did not belong to the tribal class. In this situation, Thirumavalavan has requested that a commission should be set up to study the problems in issuing caste certificates to tribals.