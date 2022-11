திருவண்ணாமலை தீபத்திருவிழா..என்னென்ன ஏற்பாடுகள்.. அதிகாரிகளுடன் இறையன்பு ஆலோசனை

Chennai

சென்னை: திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத்திருவிழா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து காவல்துறை உயரதிகாரிகளுடன் தலைமை செயலாளர் இறையன்பு ஆலோசனை மேற்கொண்டார். 27ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் திருவிழா துவங்கும் நிலையில் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி மகாதீபம் ஏற்றப்படுகிறது.

மலையே சிவமாக காட்சி தரும் இடம் திருவண்ணாமலை. சிவபெருமானின் பஞ்ச பூத தலங்களில் அக்னி தலமாக போற்றப்படுவது திருவண்ணாமலை ஆலயம். மாதந்தோறும் பவுர்ணமி நாட்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்து அருணாச்சலேஸ்வரரை வணங்குவார்கள்.

இங்கு ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மாதம் தீபத்திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா பரவல் கட்டுப்பாடுகளால் பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படாத தீபத்திருவிழாவாக பல கட்டுப்பாடுகளுடன் நடைபெற்றது. இந்தாண்டு திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

The Chief Secretary held a public consultation with the police officials regarding security arrangements for the Tiruvannamalai Karthikai Deepatri Festival. Mahadeepam is lit on December 6 while the festival starts with flag hoisting on 27th 2022.