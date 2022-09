அமித்ஷாவுக்கு அவசர கடிதம் எழுதிய அண்ணாமலை.. பாஜகவினரை குறிவைத்து 19 இடங்களில் தாக்குதல்- பரபர புகார்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக நடைபெற்று வரும் வன்முறைச் சம்பவங்கள் தொடர்பாகவும், சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை குறித்தும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு, தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் பாஜக அலுவலகங்கள், பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ் நிர்வாகிகள் வீடுகள் மீது நடத்தப்பட்ட 19 தாக்குதல் சம்பவங்களை பட்டியலிட்டு, குற்றவாளிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அமித்ஷாவிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

மேலும், தமிழகத்தில் அமைதியான நிலை திரும்ப சட்டம் ஒழுங்கு சரியான முறையில் பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய தமிழக அரசுக்கு தேவையான வழிகாட்டுதலை மத்திய உள்துறை அமைச்சரகம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அண்ணாமலை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது இந்தியா..

English summary

Tamil Nadu BJP president Annamalai has written a letter to Home Minister Amit Shah regarding violence that have been going on in Tamil Nadu for the past few days. Annamalai requested Home Minister to provide necessary guidance to TN government to ensure law and order.