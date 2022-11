"ஆதாமா அவர் யாரு" பாணியில்.. அரசியல்ன்னா என்னா?.. பிக்பாஸ் பிரபலம் ஜி.பி.முத்துவின் ஸ்டர்ன் பதில்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அரசியலுக்கு வரும் ஆசை இருக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு நிருபரே ஸ்டர்ன்னாகும் அளவுக்கு ஒரு பதிலை கொடுத்துள்ளார் டிக்டாக் பிரபலம் ஜி பி முத்து.

டிக்டாக் தொடங்கிய காலத்தில் அதில் புதிய அக்கவுண்டுகளை தொடங்கிய நிறைய பேர் தங்கள் திறமைகளை வெளியே காட்டினர். அப்படி பிரபலமானவர்கள்தான் ஜிபி முத்து, திருச்சி சாதனா, ரவுடி பேபி சூர்யா உள்ளிட்டோர்!

அந்த வகையில் ஜிபி முத்து நெல்லை தமிழில் திட்டுவதால் அவருக்கு ரசிகர்கள் அதிகரித்துள்ளனர். செத்த பயலே! நாற பயலே என திட்டிவிடுவார். இதற்காகவே கமென்ட்டில் ரசிகர்கள் அவரை சீண்டி பார்க்கிறார்கள். மரக்கடை நடத்தி வந்த முத்து, திடீரென குடும்பத்தார் எதிர்ப்பை மீறி வீடியோக்களை டிக்டாக்கில் போட தொடங்கினார்.

என் புள்ளைங்க தான் முக்கியம்! மனங்களை அள்ளிய ஜிபி முத்து! இப்போ எவ்வளவு வருமானம் வருது தெரியுமா?

English summary

Tiktok fame G.P.Muthu says that he wont to come to politics. He wants to entertain the people who gave him this kind of life.