மாநாடு திரைப்படம் பார்க்கப் போன திருவள்ளூர் கலெக்டர், போலீஸ் எஸ்.பி! வெடித்த சர்ச்சை.. ஏன் தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் திருவள்ளுர் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் குழந்தைகளுடன் இணைந்து சிம்பு நடித்த மாநாடு திரைப்படத்தை கண்டுகளித்தனர்.

உலக எய்ட்ஸ் தினம், டிசம்பர் 1ம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது.

எய்ட்ஸ் தினத்தை முன்னிட்டு எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் குறித்து பொது மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர் திட்டமிட்டார்.

The Tiruvallur District Collector and the District Superintendent of Police watched the Maanadu movie starring Simbu along with the children affected by AIDS.