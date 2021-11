உயரும் நீர்மட்டம்.. செம்பரம்பாக்கம் ஏரி மீது கண் இருக்கட்டும்.. அதிகாரிகளுக்கு ஸ்டாலின் உத்தரவு!

Chennai

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு எடுக்கப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதல்வர் மு.க..ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனை நடந்தது.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள், அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசும்போது கூறியதாவது:-

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has instructed the authorities to monitor the puzhal and Sembarambakkam lakes and inform them of their water availability immediately