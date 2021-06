அடேங்கப்பா.. மு.க.ஸ்டாலினின் சூப்பர் அறிவிப்பு.. அன்லிமிடெட் ஹேப்பியில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு வீரர்கள்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தங்க பதக்கம் வெல்லும் தமிழ்நாடு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு ரூ.3 கோடி பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை நேரு ஸ்டேடியத்தில் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கான தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது. தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இந்த தடுப்பூசி முகாமை தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has said that Rs 3 crore prize money will be given to Tamil Nadu athletes who win gold medals in the Olympics