ராகுலுக்கு சபாஷ்..'இது தமிழர்களின் நீண்டகால வாதத்திற்கான குரல்'..முதல்வர் ஸ்டாலின் நெஞ்சார்ந்த நன்றி

Chennai

சென்னை: நாடாளுமன்றத்தில் தமிழர்களுக்காக ராகுல் காந்தி குரல் கொடுத்ததற்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். சுயமரியாதை மதிக்கும் தமிழர்களின் நீண்டகால வாதங்களுக்கு நீங்கள் குரல் கொடுத்திருக்கிறீரகள் என்று ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் மத்திய பொது பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட் குறித்து நேற்று நாடாளுமன்ற மக்களைவையில் பேசிய ராகுல் காந்தி மத்திய அரசை கடுமையாக குற்றம் சாட்டினார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has thanked Rahul Gandhi for giving a voice to Tamils in Parliament. He said that you have given voice to the long-standing arguments of Tamils who respect self-respect