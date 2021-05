முழு ஊரடங்கு காலத்தில்.. ஏழைகளின் பசிப்பிணி போக்குங்கள்.. தி.மு.க. தொண்டர்களுக்கு, ஸ்டாலின் கடிதம்!

Chennai

சென்னை: முழு ஊரடங்கு காலத்தில் மக்களுக்கு உணவு அளித்து உதவ வேண்டும் என்று தி.மு.க தொண்டர்களுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக தி.மு.க தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின், தி.மு.க. தொண்டர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

English summary

Chief Minister MK Stalin has written a letter to DMK volunteers asking them to provide food and help the people during the entire curfew