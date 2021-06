9 மாவட்டங்களுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது?.. அமைச்சர்களுடன், முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 9 மாவட்டங்களுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவது குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

தமிழ்நாட்டில் 27 மாவட்டங்களில் உள்ள கிராம ஊராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம், மாவட்ட ஊராட்சிகளுக்கு கடந்த டிசம்பர் 27, 30 ஆகிய தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.

