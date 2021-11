'ஓ.. இதுக்கு பெயர்தான் சொல்லாததையும் செய்வதோ '.. முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை பங்கமாய் கலாய்த்த ஓ.பி.எஸ்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகைக்கு தமிழ்நாடு மக்களுக்கு ரூ.2,500 வழங்க வேண்டும் என்று அ.தி.மு.க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ. ஓ.பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக அறிக்கையில் அவர் கூறி இருப்பதாவது:-

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் அனைத்து அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் முறை நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது என்றாலும், 2020 ஆண்டிலிருந்து நிதி உதவியும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Rs 2,500 should be given to the people of Tamil Nadu for the Pongal festival. O. Panneerselvam has made the request. He said people expect him to continue with any project that is already in place