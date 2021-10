பத்திரப்பதிவுத்துறையில் புதிய மாற்றங்கள்.. மாறும் எல்லைகள்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: வருவாய் கிராம குக்கிராமங்களை ஒரே எல்லைக்குள் கொண்டுவரும் வகையில் சார்பதிவாளர் அலுவலக எல்லைகளை மறுவரையறை செய்ய தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. பொதுமக்கள் அறியும்படி அறிவிப்பு வெளியிட உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, பதிவுத்துறை செயலாளர் ஜோதி நிர்மலாசாமி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது: சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் பதிவுத்துறை மானியக்கோரிக்கையின் போது, பதிவுத்துறையில் சில சார்பதிவக எல்லைகளில் ஒரு முக்கிய வருவாய் கிராமமானது. ஒரு சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திலும் அதே வருவாய் கிராமத்திற்குட்பட்ட குக்கிராமம் வேறு ஒரு சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திலும் அமைந்துள்ள நிலை உள்ளது. பட்டா மாற்றம் போன்ற பதிவுத்துறை-வருவாய்த்துறை ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகளுக்கு இது இடையூறாக உள்ளது.

எனவே, ஒரு வருவாய் கிராமம் முழுவதையும் ஒரே சார்பதிவக எல்லைக்குள் கொண்டு வரும் வகையிலும் கிராமங்கள் அனைத்தும் அருகில் உள்ள சார்பதிவக எல்லைக்குள் வரும் வகையிலும் சார்பதிவாளர் அலுவலக எல்லைகள் சீரமைக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

The Government of Tamil Nadu has given permission to redefine the boundaries of the office of the sub registrar in order to bring the revenue villages within the same boundaries. An order has been issued to issue a notice to the public.