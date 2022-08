ஒருவர் கூட மின் கட்டண உயர்வை ஆதரிக்கலையே.. கட்டண உயர்வை ரத்து செய்வீர்களா? - ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: தமிழகத்தில் மின் கட்டணத்தை உயர்த்துவது தொடர்பான கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் கட்டண உயர்வை ஆதரித்து யாருமே பேசவில்லை என்பதால் மின் கட்டண உயர்வை அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

மின் கட்டணத்தை உயர்த்த அனுமதி கோரி தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திடம் மின்வாரியம் மனு சமர்ப்பித்துள்ளது. இதையடுத்து, மின் கட்டண உயர்வு தொடர்பாக, பொதுமக்களின் கருத்துகளை மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் கேட்டு வருகிறது.

சென்னை, மதுரையில் நடைபெற்ற கருத்துக் கேட்பு கூட்டத்தில் கட்டணத்தை உயர்த்துவதற்கு பொதுமக்கள், தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

பெரும்பாலானோர் மின் கட்டணத்தை உயர்த்த எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், மின் கட்டண உயர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Not a single person spoke in support of electricity tariff hike. Therefore, TN Government should cancel the increase in electricity tariff : said former AIADMK Minister RB Udhayakumar.