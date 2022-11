தமிழக நிலத்தில் கேரளா ‘போர்டு’.. இப்பவும் விட்டா பல சிக்கல் வரும்- தமிழக அரசுக்கு சீமான் எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நில அளவீடு என்ற பெயரில் தமிழ்நாட்டு எல்லைப் பகுதிகளை ஆக்கிரமிக்கும் கேரள அரசின் முயற்சியை தமிழ்நாடு அரசு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கேரளா அரசு, டிஜிட்டல் மறு அளவீடு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி, மாநில எல்லைப் பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் கேரள அரசு தமிழக நிலங்களை கேரளாவிற்கு சொந்தமானது என பதிவு செய்து பலகைகள் வைக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

கேரள மாநில அரசு எடுக்கும் இந்த டிஜிட்டல் ரீ சர்வேயால் கேரளாவை ஒட்டியுள்ள தமிழகத்தின் நிலங்கள் பறிபோகும் அபாயம் உள்ளதால் கேரள அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழக எல்லைப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள், வன ஆர்வலர்கள், விவசாயிகள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

தமிழக எல்லையில் கேரளா டிஜிட்டல் நில அளவை பணிகளை மேற்கொள்ளவே இல்லை- தமிழக அரசு திட்டவட்டம்

Naam Tamilar Party coordinator Seeman has urged that the Tamil Nadu government should stop the Kerala government's attempt to encroach on the border areas of Tamil Nadu in the name of digital Resurvey.