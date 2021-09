பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு.. பள்ளிகளுக்கு பறந்த முக்கியமான உத்தரவு.. அசத்தும் பள்ளிகல்வித்துறை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக 1-ம் வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வரையில் அனைத்து தேர்வுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டன. 10-ம் வகுப்பு, பிளஸ் 1 தேர்வுகளில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மற்றும் செய்முறைத் தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் பிளஸ் 2 மதிப்பெண்கள் கணக் கிடப்பட்டு தேர்ச்சி முறை அறிவிக்கப்பட்டது.

இதேபோல் 10-ம் வகுப்பு, 11-ம் வகுப்பு தேர்வுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டு முந்தைய தேர்வின் அடிப்படையில் மதிப்பெண் கணக்கீடப்பட்டு மதிப்பெண் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.

English summary

The Tamil Nadu government has ordered the formation of a committee to protect girls in schools. It also called for a sexual harassment complaint box to be set up in all schools