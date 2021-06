மக்களே விழிப்புடன் இருங்க.. தமிழ்நாட்டில் ஒருவருக்கு டெல்டா பிளஸ் கொரோனா உறுதி..சென்னையை சேர்ந்தவரா?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஒருவருக்கு டெல்டா பிளஸ் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்தியா உள்பட உலகம் முழுவதும் கொரோனா தாக்கம் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஆட்டிபடைத்து வருகிறது

கொரோனா வைரஸ் உருமாறிய வகையில் பல்வேறு வடிவங்களை எடுத்து வருவதால் அதனை முழுமையாக ஒழிக்க முடியவில்லை.

இந்த வகையில் டெல்டா வகை என்ற கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் கொரோனா 2-வது அலைக்கு முக்கிய காரணமாக விளங்கியது.

English summary

The Tamil Nadu Health Department has said that one person in Tamil Nadu has been diagnosed with the Delta Plus Corona virus