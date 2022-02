தமிழகத்தில் கொரோனா குறைகிறது..தொற்றா நோய்கள் மீது மக்களுக்கு கவனம் தேவை..எச்சரிக்கும் ராதாகிருஷ்ணன்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பரவல் படிப்படியாக குறைந்து வரும் நிலையிலும் கொரோனா அல்லாத பிற தொற்றா நோய்கள் மீதும் பொதுமக்கள் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை அரசு கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ள கோவிட் - 19 நோயாளிகள் பிரிவினை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

ஆய்வுக்கு முன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசியதாவது,"தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பரவல் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பரவல் விழுக்காடு 5 சதவீதத்திற்கும் கீழ் உள்ளது.

English summary

Tamilnadu health Secretary Radhakrishnan has said that the public should pay more attention to non-corona infections as the spread of corona is gradually declining in Tamil Nadu.