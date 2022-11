ரவுண்டு கட்டி அடிக்கும் காற்று.. அந்த பக்கம் போகாதீங்க! மீனவர்களுக்கு வானிலை ஆய்வு மையம் வார்னிங்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அடுத்த 4 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் மழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதால் மீனவர்கள் குறிப்பிட்ட கடல் பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்து உள்ளது.

வங்கக்கடலில் நிலவி வந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக வலுவிழந்து வட தமிழகம், புதுவை மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் நகர்ந்து உள்ளது. இந்த நிலையில் 16 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

இதுகுறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "வங்கக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக வலுவிழந்து வட தமிழகம், புதுவை மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் நிலவுகிறது.

"இந்த" பெல்ட்டை நோக்கித்தான் வருது.. கனமழை பிரேக் எடுக்க போகிறதா? வெதர்மேன் வெளியிட்ட எச்சரிக்கை!

English summary

The Chennai Meteorological Department has warned fishermen not to go to certain sea areas as there is a chance of rain in Tamil Nadu for the next 4 days.