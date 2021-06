போஸ்டிங் கேட்டு வராதீங்க... அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் ஒட்டிய போஸ்டர்.. செம்ம வைரல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: டிரான்ஸ்பர் கேட்டு என்னை நேரில் அணுக வேண்டாம், எல்லாம் வெளிப்படையாக நேர்மையாக நடைபெறுகிறது என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தனது அலுவலகத்தின் முகப்பில் நோட்டீஸ் அடித்து ஒட்டி உள்ளார். இந்த புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

தமிழகத்தில் கடந்த மே மாதம் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக ஆட்சி அமைந்தது. 10 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்த அதிமுக எதிர்க்கட்சி வரிசைக்கு சென்றது.

ஆட்சி மாற்றம் நடந்த பின்னர் ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் கடந்த ஒரு மாதமாக அதிரடியாக நடந்து வருகிறது. பல்வேறு அதிகாரிகள் இதுவரை இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். நிர்வாக வசதிக்காக மிகவும் நேர்மையானவர் என்று பெயர் பெற்ற அதிகாரிகள் முக்கியமான பொறுப்புகளில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்,

Do not approach me in person asking for a transfer. People's Welfare Minister Ma Subramaniam has posted a notice on the front of his office saying that everything is being done openly and honestly.