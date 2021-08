கோட நாடு எஸ்டேட் விசாரணை சூடு பிடிக்கிறது: முக்கிய நபரை நோக்கி நகரும் போலீஸ்?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் உள்ள கோடநாடு எஸ்டேட் 1991-96-ம் ஆண்டுகளில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவால் வாங்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து கோடநாடு எஸ்டேட் ஜெயலிதாவுக்கு மிகவும் பிடித்தமான இடமாக மாறிப்போனது.

ஆட்சி காலத்திலும் சரி, எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோதும் சரி அங்கு சென்று பல நாட்கள் ஓய்வு எடுப்பதை ஜெயலலிதா வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார். தமிழகம் தொடர்பாக பல முக்கிய முடிவுகளை இங்கிருந்தபடியே ஜெயலலிதா எடுத்துள்ளார்.

English summary

It has been reported that the police are planning to investigate the key person in the Kodanadu estate murder and robbery case