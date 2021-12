பெண்களை ஏமாற்றி பாலியல் தொழிலுக்கு தள்ளிய கணவர்.. செம ஸ்கெட்ச் போட்டு போலீசில் சிக்க வைத்த மனைவி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் அருண் ஜோஷி. மெக்கானிக்கல் பட்டதாரி. பஹ்ரைன் நாட்டில் பணிபுரிந்து வருகிறார். சென்னை அடையாறு பகுதியைச் சேர்ந்த முதுநிலை பட்டதாரியான இளம்பெண்னுக்கும், அருண் ஜோஷிக்கும் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் காதல் திருமணம் நடந்தது.

இதனை தொடர்ந்து அருண் ஜோஷி கடந்த மே மாதம் பஹ்ரைன் நாட்டுக்கு வேலைக்குச் சென்றுள்ளார். அந்த வேளையில் அவரது மனைவி வீட்டில் இருந்த கணினியை பயன்படுத்தியுள்ளார். அப்போது அவருக்கு திடுக்கிடும் தகவல்கள் தெரியவந்தது.

தமிழகத்தில் 2 நாட்களுக்கு பனிமூட்டம் - 4 நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை

English summary

Tamil Nadu Police have arrested a man who cheated on women and forced them into the sex industry. The victim was caught by the police due to his wife's cunning. Police are actively investigating the matter.