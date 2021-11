4 அடி உயரத்துக்கு சூழ்ந்த வெள்ளநீர்.. 2-வது மாடியில் சிக்கிய கர்ப்பிணி.. பத்திரமாக மீட்ட போலீசார்!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் நேற்று இரவு முதல் இன்று காலை வரை விடாமல் விடிய விடிய கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இன்று பகல் முழுவதும் ஓரளவு மழை பெய்தது. 2015-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு சென்னையில் மிக அதிக மழை பெய்துள்ளது. இதனால் ஒட்டுமொத்த சென்னையும் வெள்ளைக்காடாக காட்சியளிக்கிறது.

எழும்பூர், வடபழனி, சைதாப்பேட்டை, கிண்டி என நகரின் முக்கிய இடங்களும், தாம்பரம், வேளச்சேரி உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளும் குளம்போல் காட்சியளிக்கின்றன. தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்ததால் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது.

எச்சரிக்கை தேவை! சென்னை, மட்டுமல்ல இந்த பகுதிகளில்.. இன்றும் அதிதீவிர கனமழை.. தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

Chennai Velachery police have rescued a 9-month-pregnant woman who was trapped in floods in the AGS colony area by a fiber boat and sent her to a relative's house