விஜயலட்சுமி வழக்கு.. சைதை கோர்ட்டில் ஹரி நாடார் ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார்.. 3 நாள் காவல் கேட்க திட்டம்

சென்னை: நடிகை விஜயலட்சுமியை தற்கொலைக்குத் தூண்டிய விவகாரத்தில் நடந்தது என்ன? என்பது குறித்து பெங்களூர் சிறையில் உள்ள ஹரி நாடாரை 3 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பிரெண்ட்ஸ் படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் நடிகை விஜயலட்சுமி. இவர் கர்நாடகா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். இவர் சென்னை திருவான்மியூர் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள குடியிருப்பு ஒன்றில் வசித்து வருகிறார்.

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 25 ஆம் தேதி மாலை நடிகை விஜயலட்சுமி அதிகளவில் உயர் ரத்த அழுத்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார். இந்த முயற்சிக்கு முன்னர் விஜயலட்சுமி தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் தன்னை நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டதாகவும் அதனால் தான் தற்கொலை முயற்சிக்கு செல்வதாகவும் வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார்.

