அனைத்துப் பள்ளிகளிலும்.. ஒவ்வொரு 2வது வாரமும்.. ‘வாவ்’ - அசத்தலான அறிவிப்பை வெளியிட்ட தமிழக அரசு!

Chennai

சென்னை : தமிழகத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் மாதந்தோறும் ஒவ்வொரு இரண்டாவது வாரமும் 'சிறார் திரைப்பட விழா' நடத்தப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக கொரோனா காரணமாக பள்ளிகள் திறக்கப்படாமல் சரிவர இயங்காமல் இருந்த நிலையில், கொரோனா படிப்படியாக குறைந்ததால் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு தேர்வுகள் முடிவடைந்தன.

இதனையடுத்து நடப்புக் கல்வி ஆண்டு தொடங்கியதால் மாணவர்கள் பள்ளிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர். இந்நிலையில், மாணவர்களின் வாழ்வியல் நற்பண்புகளை மேற்படுத்தும் வகையில் சிறார் திரைப்பட விழா நடத்தப்படும் என தமிழக அரசு அறிவி த்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu government has announced that a 'Children Film Festival' will be held every second week of the month in government schools. Juvenile films will be screened in all government schools.