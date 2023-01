மூன்றெழுத்தில் என் மூச்சிருக்கும்..எம்ஜிஆர் எனும் மந்திர சொல்! வாத்தியாராய் வணங்கும் மக்கள்! காரணம்?

Chennai

சென்னை : அதிமுக எனும் மாபெரும் இயக்கத்தை தோற்றுவித்து இந்தியா முழுவதும் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய எம்ஜிஆர் பிறந்த நாள் இன்று. இன்றும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் இதயத்தில் அவர் வாத்தியாராய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க என்ன காரணம்?

இந்திய அரசியலில் இருந்து தென்னிந்திய அரசியல் குறிப்பாக தமிழக அரசியல் முற்றிலும் வேறுபட்டது. காமராஜருக்கு பிறகு மக்களை நேரிடையாக சந்தித்து தமிழகத்தை ஆண்டவர்கள் அனைவரும் திரைத்துறையில் இருந்து மக்களை சந்தித்து கோட்டையை ஆண்டவர்களே.

அண்ணா, கருணாநிதி, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, ஸ்டாலின் என அந்தப் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகும் பலர் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் அமைச்சர்களாகவும் சட்ட சபையை அலங்கரித்து இருக்கிறார்கள். தற்போது வரை அது தொடர்கிறது.

Today is the birthday of MGR who created the great movement called AIADMK and had a huge impact on the whole of India. What is the reason why he is still alive in the hearts of thousands of people?