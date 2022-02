கண்டுபுடிச்சது மார்க்கோனி..கேக்க வச்சது இசைஞானி.. மறக்க முடியுமா ஆல் இந்திய ரேடியோ மாநிலச் செய்திகளை

Chennai

சென்னை : இன்டர்நெட் யுகத்தில் கைக்குள் உலகமே வந்து விட்டாலும் இன்னும் பலரது மனதை கொள்ளைகொள்வது வானொலி என்றால் அதை மறுக்க முடியாது. மின்சாரம் கூட இல்லாத இடங்களில் தற்போது வரை நேயர்களை அரவணைத்துச் செல்லும் வானொலிக்கான சிறப்பை உணர்த்தும் உலக வானொலி தினம் இன்று..

"பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான், பாயும் மீன்களில் படகினை கண்டான், எதிரொலி கேட்டான் வானொலி படைத்தான்" தமிழ் திரையுலகில் மாபெரும் ஆளுமையான கவியரசர் கண்ணதாசனின் வரிகள் இவை.

தொலைக்காட்சி இணையம் என ஊடகம் பல்வேறு புதுமைகளுக்கு உட்பட்ட போதிலும் வானொலி என்பது பெரும்பான்மையான மக்கள் பயன்படுத்தும் ஊடகங்களில் ஒன்றாக இன்றுவரை உள்ளது. இந்தியாவின் அதிகப்படியான கிராமங்களில் இன்றளவும் வானொலியை பயன்படுத்திதான் அன்றாட தகவல்களை அறிந்து கொள்கின்றனர்.

