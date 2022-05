வங்கக் கடலில் உருவாகும் புயல்... ஆந்திரா ஒடிசாவில் மையம் கொள்ளும்...தமிழகத்தில் வெயில் சுடும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி மண்டலமாக மாறி புயலாக வலுப்பெறக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மே 10ஆம் தேதி அந்திரா - ஒடிஷா கடற்கரையையொட்டி புயல் மையம் கொள்ளும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் பல ஊர்களில் வெயில் சுட்டெரித்தாலும் ஆங்காங்கே மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பஜார்,சாந்தி விஜயா பள்ளி, மசினகுடி , மேல் கூடலூரில் தலா 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. வூட் பிரையர் எஸ்டேட், காரியர்கோவில் அணை, ஹரிசன் மலையாள லிமிடெட், செருமுள்ளியில் தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. தேவாலா, பார்வூட், ஜமுனாமரத்தூரில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தளி, சேலம் வீரகனூர், ஈரோடு தாளவாடியில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் இன்று காலை, தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென் கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஓர் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை மாலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுபெறக்கூடும்.

ஆஹா.. வங்க கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. ஒரு பக்கம் சூறாவளி.. மறுபக்கம் கத்திரி.. திணறும் தமிழகம்

English summary

Today weather news: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை மே 06,2022) According to the Met Office, the storm is expected to intensify into a depression in the Bay of Bengal. The Andhra Pradesh Meteorological Department has forecast a typhoon along the Andhra-Odisha coast on May 10.