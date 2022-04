தென் தமிழகத்தில் கோடைக்கு இதமாக கொட்டித்தீர்க்கப் போகும் கனமழை... அனுபவிக்கத் தயாராகுங்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாகதென் தமிழகம், டெல்டா மாவட்டங்கள், புதுக்கோட்டை, கடலூர், அரியலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இன்றும் நாளையும் கனமுதல் மிககன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கோடை வெயில் சுட்டெரித்தாலும் மாலை நேரங்களில் கருமேகங்கள் சூழ்ந்து பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டம் (தூத்துக்குடி), ராமேஸ்வரம் (ராமநாதபுரம்), மயிலாடி (கன்னியாகுமரி ) தலா 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. காயல்பட்டினம் (தூத்துக்குடி ), எட்டயபுரம் (தூத்துக்குடி ), கோவிலங்குளம் (விருதுநகர்), ஆர்.எஸ்.மங்கலம் (ராமநாதபுரம்), குருங்குளம் (தஞ்சாவூர்) தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

காரைக்கால் , தென்காசி , பட்டுக்கோட்டை (தஞ்சாவூர்), பெருஞ்சாணி அணை (கன்னியாகுமரி ), சூரலக்கோடு (கன்னியாகுமரி), தொண்டி (ராமநாதபுரம் ) தலா 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பாம்பன் (ராமநாதபுரம்), ஆய்க்குடி (தென்காசி), திருப்பூண்டி (நாகப்பட்டினம் ), சாத்தான்குளம் (தூத்துக்குடி), தக்கலை (கன்னியாகுமரி), நாகர்கோவில் (கன்னியாகுமரி ) , மதுக்கூர் (தஞ்சாவூர் ), திருச்செந்தூர் (தூத்துக்குடி), வேதாரண்யம் (நாகப்பட்டினம் ) தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

Today Weather Report: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை ஏப்ரல் 11,2022) The Met Office has forecast heavy showers in one or two places in Tamil Nadu, Delta districts, Pudukottai, Cuddalore and Ariyalur districts today and tomorrow due to the circulation of the atmosphere.