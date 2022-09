அடடா.. தமிழக மக்களின் தலையில் ரூ.90 ஆயிரம் அரசு கடன்! திரும்ப செலுத்த பணம் அனுப்பிய திருச்சி நபர்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரின் மீதும் தமிழக அரசின் கடன் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் சவுதி அரேபியாவில் வசித்து வரும் திருச்சியை சேர்ந்த நபர் தன்மீது தமிழக அரசு வாங்கிய கடனை செலுத்த ரூ.90 ஆயிரத்தை தலைமை செயலகத்துக்கு அனுப்பி உள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் கடந்த மார்ச் மாதம் நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட் தாக்கலின்போது தமிழக அரசின் கடன் குறித்த விபரங்களை அவர் வெளியிட்டார்.

அதன்படி 2022-23 ஆம் ஆண்டில் மாநில அரசு 90,116.52 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நிகரக் கடன் பெற திட்டமிட்டுள்ளது. இதில் சரக்குகள் மற்றும் சேவைவரி இழப்பீட்டிற்கு ஈடாக மத்திய அரசால் வழங்கப்பெறுமென எதிர்பார்க்கப்படும் 6,500.00 கோடி ரூபாய் அடங்காது என்றார்.

English summary

Every person in Tamil Nadu is in debt of Tamil Nadu government. In this case, a person from Trichy living in Saudi Arabia has sent Rs.90 thousand to the Chief Secretariat to pay off the loan taken by the Tamil Nadu government.