மாட்டிக்கொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்.. நாடாளுமன்ற தேர்தல் கூட்டணி பற்றி டிடிவி தினகரன் பரபரப்பு பேட்டி

சென்னை: சென்னையில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். இந்த வேளையில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் கூட்டணி பற்றி பேசிய அவர் தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் மாட்டிக்கொண்டு விழித்து வருகிறார் என கூறி பரபரப்பபை ஏற்படுத்தினார்.

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை துவங்கி பொதுச்செயலாளராக டிடிவி தினகரன் உள்ளார். இவர்

சென்னையில் இன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அதிமுகவின் நிலவரம், தமிழகத்தில் திமுக அரசின் செயல்பாடு, திமுக கூட்டணி கட்சிகள், நாடாளுமன்ற தேர்தல் கூட்டணி உள்பட பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றி பேசினார். இதுபற்றி டிடிவி தினகரன் கூறியதாவது:

English summary

Amma Makkal Munnettra Kazhagam General Secretary TTV Dhinakaran met the press in Chennai. At this time, talking about the parliamentary election alliance, he created a sensation by saying that Tamil Nadu Chief Minister Mukh Stalin is waking up.