தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு திட்டமிட்டு நடந்தது.. எடப்பாடியை கைது செய்யணும்.. திருமுருகன் காந்தி

சென்னை: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டது என்றும் இதற்கு காரணமான எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட பலரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று திருமுருகன் காந்தி பேட்டியளித்துள்ளார்.

மே பதினேழு இயக்க தலைவர் திருமுருகன் காந்தி இன்று சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு குறித்த நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் விரிவான அறிக்கையை கொடுத்து இருக்கிறது.

Thirumurugan Gandhi has said in an interview that the Tuticorin firing incident was planned and many people including Edappadi Palaniswami who were responsible for it should be arrested.