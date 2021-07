பெட்ரோல் போட காசு இல்லனா இப்படியா செய்யுறது.. இரண்டு இளைஞர்கள் செய்த பகீர்.. அரண்டு போன சென்னை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: இந்தியாவில் கொரோனா காரணமாக மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு தற்போதுதான் ஓரளவு மீண்டு வரும் நிலையில் ஜெட் வேகத்தில் சென்று வரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றுவது போல் உள்ளது.

ஏறக்குறைய அனைத்து மாநிலங்களிலும் பெட்ரோல், டீசல் விலை நூறு ரூபாயை கடந்து செல்கிறது. தமிழ்நாட்டிலும் பெட்ரோல், டீசல் விலை சதம் அடித்து விட்டது.

இந்த நிலையில் பெட்ரோல் வாங்க பணம் இல்லாததால் 2 இளைஞர்கள் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு இருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

Two were two youths arrested involved in a theft due to lack of money to buy petrol in chennai It is shocking that 2 youths were involved in a theft incident due to lack of money to buy petrol in chennai. Both were later lodged in the Jail