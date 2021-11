உதயநிதியை ஏற இறங்க பார்த்த சிறுவன்.. அன்பில் மகேஷுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த திமுக "புள்ளி".. செம வீடியோ

Chennai

சென்னை: மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி.ஆர். ராஜா ஒரு ட்வீட் பதிவிட்டுள்ளார்.. அந்த ட்வீட் மட்டுமல்ல, அதற்கு பின்னணியில் இது தொடர்பான வீடியோக்களும், மீம்ஸ்களும் சேர்ந்தே இணையத்தில் படுவைரலாகி கொண்டிருக்கின்றன.

தமிழகத்தில் இத்தனை மாதங்களும் தொற்று பீடித்து வந்த நிலையில், இப்போதுதான் ஓரளவு கட்டுக்குள் வந்துள்ளது.

இதன்காரணமாக, 1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை பள்ளிகளும் கடந்த 1-ம்தேதி திறக்கப்பட்டன... இந்நிலையில், பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆனை மலை அருகே உள்ள பெத்தநாயக்கனூர் பள்ளியை பார்வையிட சென்றார்..

Mannargudi Assembly Member TRB Raja, has posted a tweet .. Not only the tweet, but also some videos and memes related to that tweet in the background are going viral on socials now.