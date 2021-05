முதல்வர் ஸ்டாலின் செய்த 'செயல்'.. எந்த முதல்வரும் செய்யத்துணியாத காரியமிது.. உதயநிதி நெகிழ்ச்சி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை ; இன்று கோவை சென்ற முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் கொரோனா வார்டில் பிபிஇ கிட் அணிந்து நோயாளிகளை சந்தித்து அங்கு செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகளை கேட்டறிந்தார். துணிச்சலுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் செய்த இந்த செயலை சேப்பாக்கம் எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் பாராட்டி உள்ளார். எந்த முதல்வரும் செய்யத்துணியாத காரியமிது என்று கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் சென்னையை விட தற்போது கோவையின் தான் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. இதேபோல் கோவையை சுற்றியுள்ள திருப்பூர், ஈரோடு, சேலத்தில் பாதிப்பு மிகப்பெரிய உச்சத்தை அடைந்து வருகிறது.

இதையடுத்து கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அங்கு தீவிரப்படுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார். அத்துடன் அவரே கொரோனா தொற்று அதிகமுள்ள ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை மாவட்டங்களில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

Chief Minister MK Stalin, who visited Coimbatore today, met patients wearing PPE kits at Corona Ward at ESI Hospital and inquired about the facilities made there. Chepauk MLA Udayanidhi Stalin praised Chief Minister Stalin for his courageous actIs. 'This is something that no CM has ever dared to do'.