ட்ரோன்கள் மூலம் காய்கறி டெலிவரி! அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூரின் ஐடியா! மாஸ் காட்டிய மாணவர்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ட்ரோன் தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியா உலகின் மையமாக உருவெடுக்கும் எனவும், வேளாண்துறையில் தொடர்ச்சியாக அறிவியல் வளர்ச்சிகளை கொண்டு செல்ல அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என மத்திய தகவல் ஒளிபரப்பு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் கூறியுள்ளார்.

சென்னை தாளம்புரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் கருடா ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் சார்பில் ட்ரோன் திறன் மற்றும் பயிற்சி மாநாடு மற்றும் தனியார் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ட்ரோன் உற்பத்தி மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய தகவல் ஒளிபரப்பு ,இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் தொடங்கி வைத்தும் "கருடா கிசான்" எனும் ட்ரோன்களின் நிகழ்வை கண்டுகளித்தார்.

ட்ரோன் ஊடுருவலுக்கு ஃபுல் ஸ்டாப்.. இந்திய ராணுவம் கையாளும் புதிய யுக்தி! களமிறக்கப்படும்

English summary

Union Information Broadcasting Youth Welfare and Sports Minister Anurag Thakur has said that India will become the center of the world in drone technology and the government is taking steps to carry out scientific developments in the agriculture sector.