'ஒன்றிய அரசு'.. கருணாநிதி பாணியில்.. மோடி அரசுக்கு ஸ்டாலின் உணர்த்தும் பாடம்!

சென்னை: மாநிலத்தில் சுயாட்சி, மத்தியில் கூட்டாட்சி என்ற கொள்கை காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி. அவரது மகனான மு.க.ஸ்டாலின் மாநில சுயாட்சி உரிமையை வலியுறுத்தும் வகையில் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறார். ஒன்றிய அரசு என்ற வார்த்தை அதன் ஒருபடி நிலை என்றே பார்க்க முடிகிறது.

ஒன்றியம் என்றுதான் அழைப்போம்.. பாஜக கேள்விக்கு முதல்வர் Stalin பதிலடி.

மத்திய அரசு என்றே சொல்லப்பட்டு வந்த வார்த்தை பதத்தை ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு வந்த பிறகு ஒன்றி அரசு என்று உச்சரிக்கும் முறை அதிகரிக்க தொடங்கியது.

இதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த பாஜக முதலில் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் , பின்னாளில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தொடங்கியது. ஆனால் இதை கண்டுகொள்ளாத திமுக அரசு, ஒன்றிய அரசு என்றே அழைக்க தொடங்கியது.

English summary

The late former Chief Minister Karunanidhi was adamant that the principle of autonomy in the state and federalism in the middle should be preserved. His son, MK Stalin, continues to assert his right to state autonomy. The word Union Government can be seen as its monotony