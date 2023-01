ஆம்புலன்ஸ் கதவை உடைத்து.. ரத்தத்துடன் வெளியே பாய்ந்த அமெரிக்க இளைஞர்.. சென்னையில் 'பரபர' சம்பவம்

ஆம்புலன்ஸ் கதவை உடைத்து தப்பியது எதற்காக என அமெரிக்க இளைஞர் கூறிய காரணத்தை கேட்டு போலீஸாரே வாய்விட்டு சிரித்துவிட்டனர்.

சென்னை: சென்னையில் ஆம்புலன்ஸ் கதவை உடைத்துக்கொண்டு வெளியே குதித்த அமெரிக்க இளைஞர் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஓடியதை பார்த்து பொதுமக்கள் பயத்தில் உறைந்து போயினர்.

அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணாத்தைச் சேர்ந்தவர் கியானி மார்செல்லோ (26). இவர் அங்குள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். அங்கு அவருடன் சென்னையை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவரும் பணிபுரிந்துள்ளார்.

இதையடுத்து, இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்களாக மாறியுள்ளனர். இந்நிலையில், சென்னை இளைஞருக்கு திருமணம் பேசி முடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அவருக்கு கடந்த புதன்கிழமை சென்னையில் திருமணம் நடந்துள்ளது.

In Chennai, the public froze in fear after seeing the American youth who broke the ambulance door and jumped out and ran away dripping blood.