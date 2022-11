"சென்னை வந்தது வந்தே பாரத் ரயில்".. இன்று முதல் மைசூரு வரை 'சோதனை ஓட்டம்'!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில் இருந்து மைசூருக்கு வருகிற 11-ஆம் தேதி முதல் வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கப்பட உள்ள நிலையில், இன்று முதல் அதற்கான சோதனை ஓட்டம் நடைபெறுகிறது. இதற்காக நேற்று இரவே ரயில் சென்னை வந்தடைந்தது.

நாடு முழுவதும் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் ரயில்களில் பயணிக்கின்றனர்.

தொலைதூர பயணங்களுக்கு சொகுசு மற்றும் பாதுகாப்பான சேவை அளிப்பதால் ஏழை எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்கள் மட்டும் இன்றி வசதி படைத்தவர்கள் கூட ரயிலில் செல்வதையே மிகவும் விரும்புகின்றனர்.

English summary

As the Vande Bharat train from Chennai to Mysore is scheduled to run from 11th, the test run for it is being conducted from today. For this, the train reached Chennai last night.