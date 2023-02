பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராமின் உடல் பெசன்ட் நகரில் இன்று தகனம்! திரைத்துறையினர் ஏராளமானோர் அஞ்சலி

வாணி ஜெய்ராமுக்கு எந்த நோயும் இல்லையென்றும், எனவே இவரது உயிரிழப்பு சந்தேகத்திற்குரியதாக இருக்கிறது எனவும் அவரது வீட்டில் பணியாற்றி பணிப்பெண் கூறியுள்ளார்.

சென்னை: பிரபல பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராம் சென்னையில் உள்ள இல்லத்தில் நேற்று உயிரிழந்த நிலையில் அவரது உடல் பெசன்ட் நகர் மின் மயானத்தில் இன்று தகனம் செய்யப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

1971ம் ஆண்டு 'குட்டு' எனும் இந்தி திரைப்படம் மூலம் திரையுலகத்திற்கு பின்னணி பாடகியாக அறிமுகமானார். இவரது அசாத்தியமான குரல் வளத்தால் விரைவிலேயே பாடகியாக முன்னணி வரிசையில் இடம்பிடித்தார். வேலூர் மாவட்டத்தில் இசைக் குடும்பத்தில் பிறந்த இவர் இந்துஸ்தானி இசையை கற்றுக்கொண்டு அதில் தேர்ச்சி பெற்று ஆளுமையாக உருவானார். அவர் சமீப காலமாக சென்னையில் தங்கியிருந்தார்.

இந்நிலையில் நேற்று காலை அவரது வீட்டில் இயற்கைக்கு மாறான முறையில் உயிரிழந்துள்ளார். இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இது குறித்து வீட்டில் பணியாற்றிய பெண்மணி கூறியதாவது, "நான் இங்கு 10 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறேன். வாணி அம்மாவுக்கு எந்த நோயும் கிடையாது. வழக்கமாக நான் காலை 10 மணிக்கு மேல்தான் இங்கு வருவேன்.

