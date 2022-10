“ஒருநாள் பலாத்காரம் செய்தால் எதுவும் ஆகாது என்று சொல்வாரா?”.. அண்ணாமலைக்கு வன்னி அரசு கேள்வி

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தீபாவளியான ஒருநாள் மட்டும் பட்டாசு வெடித்தால் ஒன்னும் ஆகாது என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியிருந்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அண்ணாமலையின் இந்த கருத்துக்கு சூழலியல் ஆர்வலர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

தற்போது இதன் தொடர்ச்சியாக, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி துணை பொதுச் செயலாளர் வன்னி அரசும் தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.

ஜெ. மரண அறிக்கை.. பட்டாசு கடைகளில் ஜெ ராதாகிருஷ்ணன்.. மக்கள் என்ன செய்தனர் தெரியுமா?

English summary

BJP state president Annamalai had said that nothing will happen if firecrackers are bursting only on Diwali, which has caused a lot of controversy. Environmentalists have condemned this idea of Annamalai. Now, in continuation of this, the Deputy General Secretary of the VCK Vanni Arasu has also registered his condemnation.