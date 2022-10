ஸ்டாலினின் முடிவு.. வரவேற்ற அண்ணாமலை - எதிர்க்கும் வன்னியரசு! கோவை சம்பவம்.. என்ஐஏ விசாரணை தேவையா?

Chennai

சென்னை: கோவை சிலிண்டர் கார் வெடிப்பு வழக்கை என்.ஐ.ஏ. விசாரணைக்கு மாற்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் பரிந்துரைத்து உள்ள நிலையில் இதற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி துணை பொதுச்செயலாளர் வன்னியரசு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை, உக்கடம் பகுதியில் நிகழ்ந்த கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு தொடர்பான வழக்கை தனிப்படை அமைத்து காவல்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு 5 பேரை கைது செய்து இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் இந்த வழக்கின் விசாரணையை மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு மாற்ற பரிந்துரைத்து முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார்.

English summary

The Deputy General Secretary of the Viduthalai Siruthaigal party Vanniarasu has condemned NIA probe in Coimbatore cylinder car blast case. It has been recommended by Chief Minister Stalin to transfer it for investigation.