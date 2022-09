சிபிஎஸ்இ பாடத்தில் வர்ணாசிரமம்: 'பிஞ்சுக் குழந்தைகள் மனதில் நஞ்சை விதைக்கும் செயல்'.. மநீம கண்டனம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சிபிஎஸ்இ 6-ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் வர்ணாசிரமம் தொடர்பான பாடம் இடம்பெற்றிருப்பது பிஞ்சுக் குழந்தைகள் மனதில் நஞ்சை விதைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது என்றும், உடனடியாக அந்தப் பாடத்தை அகற்ற வேண்டும் என்றும் சிபிஎஸ்இ மற்றும் மத்திய அரசை மக்கள் நீதி மய்யம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

சிபிஎஸ்இ 6-ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் வர்ணாசிரமம் தொடர்பான பாடம் இடம் பெற்றுள்ளதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

சாதி பேதத்தை அப்பட்டமாக குறிப்பிடும் வகையில் பாடத்தில் பல்வேறு தகவல்கள் இடம் பெற்றுள்ளதோடு அதற்கு கீழ் பொருத்துக என்ற கேள்வியுடன் மாணவர்களுக்கு வினாவும் கேட்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

The People's Center for Justice has urged the CBSE and the central government that the inclusion of a subject related to varnasiram in the CBSE 6th syllabus is a way to instill hatred in the minds of young children and that the subject should be removed immediately.