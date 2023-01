சரசரவென எஸ்பிஐ வங்கிக்குள் நுழைந்த திருமா, தமிழச்சி! சு.வெங்கடேசன் உள்ளிருப்பு போராட்டத்திற்கு ஆதரவு

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பொங்கல் அன்று நடைபெற உள்ள எஸ்பிஐ முதன்மை தேர்வை வேறு நாளில் நடத்தக் கோரி சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள எஸ்பிஐ வங்கியின் பொது மேலாளர் அறையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எம்.பி சு.வெங்கடேசன் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். சு.வெங்கடேசன் எம்.பி நடத்தி வரும் உள்ளிருப்பு போராட்டத்திற்கு வி.சி.க தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி, திமுக எம்.பி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் ஆகியோர் நேரில் சென்று ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

பொங்கல் அன்று நடத்தப்படும் எஸ்பிஐ வங்கியின் முதன்மை தேர்வு தேதியை மாற்ற வேண்டும் என சு.வெங்கடேசன் தலைமையில் 100க்கும் மேற்பட்ட சிபிஐஎம் கட்சியினர் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள எஸ்பிஐ வங்கி வட்டார அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பின்னர், வங்கி அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடந்த நிலையில், தேதி மாற்றப்படாததால் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

பொங்கல் அன்று எஸ்பிஐ தேர்வு.. தேதியை மாற்ற கோரும் தமிழ்நாட்டு தேர்வர்கள்.. திமுக எம்.பி அவசர கடிதம்!

