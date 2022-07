பேசக்கூட தடை போடும் பாஜக! இனி 'ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஹனுமான்’ தானா? விளாசும் விசிக தலைவர் திருமாவளவன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நாடாளுமன்றத்தில் பேசக்கூடாது என பட்டியலை வெளியிடும் பாஜக, ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஹனுமான், பாரத் மாதா கி ஜே என்ற வார்த்தைகளை நாடாளுமன்றத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று புத்தகத்தை வெளியிட வாய்ப்புள்ளது என விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் மிகக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வரும் 18ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள நிலையில், மக்களவை செயலர் அவை நாகரிகமற்ற வார்த்தைகள் அடங்கிய தொகுப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

மேலும் அந்த பட்டியலுள்ள வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தத் தடை விதிக்கப்படுவதாகவும், மீறி பயன்படுத்தினால் அவைக் குறிப்பிலிருந்து அந்த வார்த்தைகள் நீக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

VCK president Thol Thirumavalavan has severely criticized the BJP for publishing a list of people who should not speak in Parliament, saying that it is likely to publish a book saying that the words Jai Sriram, Jai Hanuman, Bharat Mata ki J should be used in Parliament.