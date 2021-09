மக்கள் பாதிப்பு.. சமையல் எரிவாயு விலையை குறையுங்கள்.. முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு, வேல்முருகன் கோரிக்கை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பெட்ரோல் விலையை குறைத்ததுபோல் சமையல் எரிவாயு விலையையும் குறைக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக அந்த கட்சியின் தலைவரும், பண்ருட்டி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வேல்முருகன் வெளியிட்ட அறிக்கை:

கொரோனா காலத்தில் மக்கள் பொருளாதார ரீதியாகவும், உளவியல் ரீதியாகவும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இச்சூழலில், எரிவாயு விலையை மேலும் ரூ.25 உயர்த்தி, ரூ. 902.50 ஆக நிர்ணயம் செய்திருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. ஒன்றிய அரசின் இத்தகையை நடவடிக்கை வன்மையாக கண்டிக்கதக்கது.

English summary

The tamilaga valvurimai katchi has demanded that the Tamil Nadu government reduce the price of cooking gas as well as the price of petrol